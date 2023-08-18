Капитан «Балтики» рассказал о скверном старте в РПЛ

«Плохой старт. Думаю, что все рассчитывали на большее количество очков. Задачи «Балтики» на сезон — закрепиться в середине таблице. Думаю, что будет неплохой результат для первого сезона. Понимаем, что это будет тяжело. Но приложим максимум усилий для этого», — сказал Казаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.