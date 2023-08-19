«Динамо» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 19 августа, на стадионе « ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина » в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» сыграет с ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Динамо» в четырёх первых турах нынешнего сезона смогло одержать две победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение. Клуб набрал семь очков. В активе ЦСКА три победы, ещё один матч чемпионата армейцы проиграли. Подопечные Владимира Федотова набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице.