Футболист Хубулов поделился воспоминаниями о Рамзане Кадырове и Грозном

Владимир Хубулов поделился воспоминаниями о Рамзане Кадырове и Грозном.

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Футболист, выступающий за «Крылья Советов» в этом сезоне, был в молодежной команде «Ахмата».

– В 17 ты оказался в академии Рамзана Кадырова в Грозном. Как там условия?

– По сути, я сразу перешел в молодежку «Ахмата». А через два месяца меня взяли на тренировки с основной. Это было при Галактионове.

– Каким он тогда тренером показался?

– Очень качественный специалист. Фанат своего дела. Требовательный, но от работы с ним только позитивные воспоминания. Тогда он считался молодым тренером, но понятно было, что у него большое будущее.

– Кадыров приходил на тренировки «Ахмата»?

– Мог перед или после занятия собрать ребят, пообщаться, сказать напутственные слова. Подбодрить команду.

Конечно, когда такие люди, как Рамзан Кадыров, глава республики, или Магомед Даудов, очень важные люди, приезжают, мотивируют – это воодушевляло.

Кадыров – очень искренний и доброжелательный. От него только позитивные эмоции исходят. Говорил простые слова, но очень доходчивые.

– Он в футбол играл с командой?

– Нет, при мне такого не было.

– Как тебе жизнь в Грозном?

– Отличный город для того, чтобы заниматься именно футболом – и ни на что не отвлекаться. Плюс он рядом с Владикавказом – на выходные мог поехать домой.

Сам город хорошо отстроили. Центр – реально что-то из фильмов. Очень красиво, везде убрано, цивильно.