Вратаря ПСЖ выписали из больницы после травмы головы

«Я чувствую себя довольно хорошо, хоть аневризма ещё и не полностью контролируется. Мне понадобится ещё несколько месяцев спокойствия, чтобы восстановиться дома.



Говорят, что мозг умён и стирает подобные события из памяти. Для меня это был сон. Я очнулся в больнице и сегодня выписался. Чувствую волнение, очень счастлив, благодарю вас. И благодарю свою супругу, семью, всех, кто был здесь», — цитирует Рико Marca.