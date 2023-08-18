Вратаря ПСЖ выписали из больницы после травмы головы

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико был выписан из больницы. Он там провёл 82 дня после того, как упал с лошади.
В результате падения у Рико диагностировали черепно-мозговую травму. Серхио упал с лошади, а она затем лягнула его.
В итоге у спортсмена произошло кровоизлияние в мозг. Он провёл в коме около трёх недель. За время, проведённое в больнице, испанский вратарь потерял более 20 кг.
«Я чувствую себя довольно хорошо, хоть аневризма ещё и не полностью контролируется. Мне понадобится ещё несколько месяцев спокойствия, чтобы восстановиться дома.
Говорят, что мозг умён и стирает подобные события из памяти. Для меня это был сон. Я очнулся в больнице и сегодня выписался. Чувствую волнение, очень счастлив, благодарю вас. И благодарю свою супругу, семью, всех, кто был здесь», — цитирует Рико Marca.