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Трансфер Пакета в «Сити» на грани срыва. «Вест Хэм» хочет 110 млн фунтов за хавбека

Лукас Пакета, видимо, не перейдет в «Манчестер Сити» из «Вест Хэма».

Трансфер полузащитника Пакета в «Манчестер Сити» на грани срыва
© Sports.ru

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 25-летнего хавбека сборной Бразилии на грани срыва.

В данный момент между «Ман Сити» и «Вест Хэмом» не идут переговоры.

Ранее сообщалось, что Пакета согласовал 6-летний контракт с «Сити» и общался с тренером Пепом Гвардиолой. «Горожане» предлагали 85+10 млн фунтов за Лукаса, «Вест Хэм» хочет 110 млн без бонусов.