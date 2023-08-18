Трансфер полузащитника Пакета в «Манчестер Сити» на грани срыва

Трансфер Пакета в «Сити» на грани срыва. «Вест Хэм» хочет 110 млн фунтов за хавбека
Лукас Пакета, видимо, не перейдет в «Манчестер Сити» из «Вест Хэма».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 25-летнего хавбека сборной Бразилии на грани срыва.
В данный момент между «Ман Сити» и «Вест Хэмом» не идут переговоры.
Ранее сообщалось, что Пакета согласовал 6-летний контракт с «Сити» и общался с тренером Пепом Гвардиолой. «Горожане» предлагали 85+10 млн фунтов за Лукаса, «Вест Хэм» хочет 110 млн без бонусов.
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Трансфер Пакета в «Сити» на грани срыва. «Вест Хэм» хочет 110 млн фунтов за хавбека