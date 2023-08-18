Трансфер полузащитника Пакета в «Манчестер Сити» на грани срыва

Лукас Пакета, видимо, не перейдет в «Манчестер Сити» из «Вест Хэма».

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По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 25-летнего хавбека сборной Бразилии на грани срыва.

В данный момент между «Ман Сити» и «Вест Хэмом» не идут переговоры.