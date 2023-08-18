Главный тренер «Фиорентины» впечатлен Кокориным

Главный тренер футбольного клуба «Фиорентина» Винченцо Итальяно впечатлен российским форвардом Александром Кокориным. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Кокорина не планировали оставлять в команде, но он переубедил руководство итальянского клуба, хорошо отыграв в товарищеских матчах. Россиянин может попасть в заявку на встречу первого тура чемпионата Италии против «Дженоа».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Прошлым летом «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали.