Экс-футболист сборной России перешел в азербайджанский клуб

Российский голкипер Андрей Лунев перешел в азербайджанский «Карабах». Об этом РИА Новости сообщил генеральный менеджер клуба Асиф Аскеров.

«Да, мы подписали контракт с Андреем Луневым. Сегодня он прошел медкомиссию. Мы считаем, что это будет успешно для обеих сторон», — сказал Аскеров.

Лунев покинул немецкий «Байер» в мае 2023 года. Он пополнил состав «аспириновых» в июле 2021 года и за это время провел за клуб всего три игры.

31-летний голкипер также выступал за петербургский «Зенит», «Уфу», московское «Торпедо». На счету голкипера семь матчей в футболке сборной России.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лунева составляет €1,2 млн.