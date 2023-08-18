В «Ахмате» ответили, будет ли у Черчесова должность в клубе после назначения Ромащенко

«Переговоры проходили как обычно, ничего сложного, нашли взаимопонимание, быстро договорились. Естественно, заранее не готовились, не искали тренерский штаб. Задачи у нас всегда одни и те же – чтобы команда показывала хороший, зрелищный футбол, стараться выигрывать в каждом матче.



Будет ли Станислав Черчесов помогать Ромащенко? Главный тренер у нас — Мирослав Ромащенко. Никаких дополнительных должностей у Станислава Саламовича Черчесова не будет. Мирослав Ромащенко будет на скамейке уже на ближайшем матче, в ближайшее время прибудет и будет готовить команду», — приводит слова Айдамирова ТАСС.