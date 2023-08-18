Казанский «Рубин» победил самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1. В составе «Рубина» мячи забили Алексей Грицаенко и Александр Мартынович. У «Крыльев» отличился Бенхамин Гарре, который был заменен после первого тайма из за повреждения.

В концовке матча гости остались вдесятером — вторую желтую карточку получил защитник Гленн Бейл.

«Рубин» одержал первую победу в РПЛ после возвращения из Первой лиги. Команда Рашида Рахимова набрала пять очков и поднялась на 10 е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (8) идут на пятой позиции.