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Дубль Беллингема помог «Реалу» добиться волевой победы над «Альмерией» в Ла Лиге

Футболисты «Реала» одержали победу над «Альмерией» в матче второго тура чемпионата Испании.

«Реал» обыграл «Альмерию». У Беллингема два гола и ассист
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Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Джуд Беллингем (19 я и 60 я минута). Также отличился Винисиус Жуниор (73). У «Альмерии» точный удар на счету Серхио Аррибаса (3).

В следующем матче команда под руководством Карло Анчелотти сыграет на выезде 25 августа с «Сельтой», а «Альмерия» на следующий день встретится с «Кадисом» в гостях.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 2023-24. ТУР 02

«Альмерия» (Альмерия) — «Реал» (Мадрид) — 1:3 (1:1)

Голы: Аррибас, 3. — Беллингем, 19, 60. Винисиус, 73.