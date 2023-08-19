«Реал» обыграл «Альмерию». У Беллингема два гола и ассист

Футболисты «Реала» одержали победу над «Альмерией» в матче второго тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Джуд Беллингем (19 я и 60 я минута). Также отличился Винисиус Жуниор (73). У «Альмерии» точный удар на счету Серхио Аррибаса (3).
В следующем матче команда под руководством Карло Анчелотти сыграет на выезде 25 августа с «Сельтой», а «Альмерия» на следующий день встретится с «Кадисом» в гостях.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 2023-24. ТУР 02
«Альмерия» (Альмерия) — «Реал» (Мадрид) — 1:3 (1:1)
Голы: Аррибас, 3. — Беллингем, 19, 60. Винисиус, 73.