«Реал» обыграл «Альмерию». У Беллингема два гола и ассист

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Джуд Беллингем (19 я и 60 я минута). Также отличился Винисиус Жуниор (73). У «Альмерии» точный удар на счету Серхио Аррибаса (3).

В следующем матче команда под руководством Карло Анчелотти сыграет на выезде 25 августа с «Сельтой», а «Альмерия» на следующий день встретится с «Кадисом» в гостях.