Российская премьер-лига опубликовала календарь с 8-го по 15-й тур

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала календарь игр с восьмого по 15-й тур.
8-й тур
15 сентября
19:00 «Динамо» – «Пари НН»
16 сентября
14:00 ЦСКА – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Краснодар»
19:00 «Сочи» – «Спартак»
21:15 «Балтика» – «Ростов»
17 сентября
14:00 «Урал» – «Факел»
16:30 «Рубин» – «Зенит»
19:00 «Локомотив» – «Оренбург»
9-й тур
23 сентября
14:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
16:30 «Балтика» – «Ахмат»
19:00 «Спартак» – «Динамо»
24 сентября
14:00 «Пари НН» – «Оренбург»
16:30 «Зенит» – «Локомотив»
19:00 «Ростов» – ЦСКА
19:00 «Краснодар» – «Урал»
25 сентября
19:00 «Факел» – «Рубин»
10-й тур
29 сентября (пятница)
19:00 «Ростов» – «Урал»
30 сентября
12:00 «Оренбург» – «Зенит»
14:15 «Локомотив» – «Пари НН»
16:30 «Рубин» – «Краснодар»
19:00 ЦСКА – «Балтика»
1 октября
14:00 «Факел» – «Сочи»
16:30 «Крылья Советов» – «Спартак»
19:00 «Ахмат» – «Динамо»
11-й тур
7 октября
12:00 «Урал» – «Локомотив»
14:00 «Сочи» – «Зенит»
16:30 «Балтика» – «Оренбург»
19:00 «Краснодар» – «Ростов»
8 октября
14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов»
16:30 «Динамо» – «Факел»
19:00 «Спартак» – ЦСКА
19:00 «Ахмат» – «Рубин»
12-й тур
21 октября
12:00 «Оренбург» – «Факел»
14:00 «Рубин» – ЦСКА
16:30 «Локомотив» – «Динамо»
19:00 «Балтика» – «Краснодар»
22 октября
12:00 «Урал» – «Сочи»
14:00 «Спартак» – «Пари НН»
16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00 «Ростов» – «Ахмат»
13-й тур
27 октября
19:00 «Рубин» – «Балтика»
28 октября
14:00 «Факел» – «Спартак»
16:30 «Крылья Советов» – «Оренбург»
16:30 «Ростов» – «Локомотив»
19:00 «Зенит» – «Ахмат»
29 октября
14:00 «Пари НН» – «Сочи»
16:30 «Динамо» – «Урал»
19:30 ЦСКА – «Краснодар»
14-й тур
4 ноября
16:30 «Ахмат» – «Факел»
19:00 «Балтика» – «Зенит»
5 ноября
14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»
16:30 ЦСКА – «Пари НН»
19:30 «Локомотив» – «Спартак»
6 ноября
14:00 «Оренбург» – «Ростов»
16:30 «Урал» – «Рубин»
19:30 «Сочи» – «Динамо»
15-й тур
11 ноября
14:00 «Крылья Советов» – «Урал»
14:00 «Факел» – ЦСКА
16:30 «Локомотив» – «Ахмат»
19:30 «Зенит» – «Краснодар»
12 ноября
14:00 «Пари НН» – «Балтика»
16:30 «Динамо» – «Оренбург»
19:00 «Сочи» – «Рубин»
19:30 «Спартак» – «Ростов»
Накануне «Рубин» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 и одержал первую победу в сезоне.