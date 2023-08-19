Экс-футболист Коновалов отметил проблемы в обороне "Спартака" и "Зенита"

"Оборона "Зенита" не блещет? Про "Спартак" можно сказать то же самое. Когда команда играет в атакующий футбол, то всегда у своих ворот возникает больше моментов, чем когда команда играет в оборонительный футбол. У "Зенита" есть какие-то нюансы, в плане построения игры. Не все у них получается. Считаю, что будет интересный матч с обилием моментов и голов", - заявил Коновалов.