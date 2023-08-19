Экс-футболист Коновалов отметил проблемы в обороне "Спартака" и "Зенита"
Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Коновалов заявил, что ждет яркий футбол в матче красно-белых и петербургского "Зенита" в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает "Евро-Футбол.Ру".
"Оборона "Зенита" не блещет? Про "Спартак" можно сказать то же самое. Когда команда играет в атакующий футбол, то всегда у своих ворот возникает больше моментов, чем когда команда играет в оборонительный футбол. У "Зенита" есть какие-то нюансы, в плане построения игры. Не все у них получается. Считаю, что будет интересный матч с обилием моментов и голов", - заявил Коновалов.
Встреча пройдет 20 августа. Начало в 19.30 по московскому времени. "Спартак" не обыгрывал "Зенит" в РПЛ с ноября 2017 года. В данный момент красно-белые занимают четвертое место в таблице с девятью очками после четырех туров. "Зенит" идет шестым с семью баллами. Лидирует "Краснодар", набравший 12 очков.