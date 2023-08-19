Заболотный открыл счет на 7 минуте матча "Динамо" - ЦСКА
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный стал автором первого гола в выездном матче 5 тура РПЛ против московского "Динамо". Форвард ЦСКА Антон Заболотный открыл счет на 7 минуте гостевого дерби с московским "Динамо", которое проходит в эти минуты в рамках 5 тура Российской премьер-лиги на столичной "ВТБ Арене".
Нападающий "армейцев" добил мяч в сетку после отраженного голкипером Антоном Шуниным удара полузащитника Максима Мухина, которого вывел на удар своим фланговым проходом вингер Кирилл Глебов.
К 9 минуте игры со счетом 1:0 впереди ЦСКА.