Полузащитник сборной Украины Малиновский перешел в "Дженоа"

Малиновский перешел в «Дженоа» из «Марселя» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон, но у итальянцев будет право выкупа. В минувшем сезоне чемпионата Франции Малиновский принял участие в 20 матчах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Малиновского оценивается в €15 млн.