Полузащитник сборной Украины Малиновский перешел в "Дженоа" на правах аренды
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перешел в «Дженоа». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
«После прохождения медицинских тестов и оформления контракта Малиновский официально начинает новое приключение в лагере «россоблу». Добро пожаловать, Руслан!» — говорится в заявлении.
Малиновский перешел в «Дженоа» из «Марселя» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон, но у итальянцев будет право выкупа. В минувшем сезоне чемпионата Франции Малиновский принял участие в 20 матчах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Малиновского оценивается в €15 млн.
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