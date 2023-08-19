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«Урал» с минимальным счетом победил «Балтику» и поднялся на первое место в РПЛ

Футболисты «Урала» в гостях одержали победу над «Балтикой» в матче пятого тура МИР РПЛ.

"Урал" обыграл "Балтику" и вышел в лидеры РПЛ
© ФК «Балтика»

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургской команды.

Автором победного гола стал Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 49 й минуте.

Екатеринбуржцы набрали 13 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» (3 очка) идет на 14 й строчке.

В следующем матче команда Виктора Ганчаренко 26 августа сыграет в гостях с «Зенитом», а калининградцы на следующий день встретится с «Крыльями Советов» на выезде.

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