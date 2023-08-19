"Урал" обыграл "Балтику" и вышел в лидеры РПЛ

Футболисты «Урала» в гостях одержали победу над «Балтикой» в матче пятого тура МИР РПЛ.

Екатеринбуржцы набрали 13 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» (3 очка) идет на 14 й строчке.

В следующем матче команда Виктора Ганчаренко 26 августа сыграет в гостях с «Зенитом», а калининградцы на следующий день встретится с «Крыльями Советов» на выезде.