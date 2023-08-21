Аяз Гулиев продолжит карьеру в «Сабахе»
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев продолжит карьеру в «Сабахе». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, азербайджанский клуб тренирует бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате, в текущей еврокубковой кампании добралась до третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Аяз Гулиев является воспитанником «Спартака». Он выступал за «Анжи», «Ростов», тульский «Арсенал». Цвета «Химок» хавбек защищает с 2022 года. Гулиев тренируется в расположении красно-чёрных по индивидуальной программе, при этом у игрока нет медицинских противопоказаний.
В последний раз Аяз выходил на поле 17 июля в матче 1-го тура Первой лиги с «Тюменью» (1:3).