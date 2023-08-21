Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев продолжит карьеру в «Сабахе». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, азербайджанский клуб тренирует бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате, в текущей еврокубковой кампании добралась до третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Аяз Гулиев является воспитанником «Спартака». Он выступал за «Анжи», «Ростов», тульский «Арсенал». Цвета «Химок» хавбек защищает с 2022 года. Гулиев тренируется в расположении красно-чёрных по индивидуальной программе, при этом у игрока нет медицинских противопоказаний.