«Барселона» не планировала трансфер Захаряна
Пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес отреагировал на новости о том, что сине-гранатовые планировали трансфер полузащитника Арсена Захаряна.
«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», – приводит слова Тереса Sport24.
Сообщалось, что «Барселона» рассматривала кандидатуру Захаряна прошлой зимой, однако так и не смогла сделать официального предложения «Динамо» из-за финансового фейр-плей. В сети также появилось видео, на котором главный тренер каталонцев Хави обращался к Арсену с предложением присоединиться к испанской команде.
В августе Захарян перешел из родного «Динамо» в «Реал Сосьедад». Арсен подписал контракт с испанцами до конца сезона-2028/29.
В прошлом сезоне Захарян провел 27 матчей (2905 минут), в которых он забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 15 миллионов евро. На текущий момент это наивысшая стоимость футболиста.