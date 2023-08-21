«Барселона» не планировала трансфер Захаряна

Пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес отреагировал на новости о том, что сине-гранатовые планировали трансфер полузащитника Арсена Захаряна.

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», – приводит слова Тереса Sport24.

Сообщалось, что «Барселона» рассматривала кандидатуру Захаряна прошлой зимой, однако так и не смогла сделать официального предложения «Динамо» из-за финансового фейр-плей. В сети также появилось видео, на котором главный тренер каталонцев Хави обращался к Арсену с предложением присоединиться к испанской команде.

В августе Захарян перешел из родного «Динамо» в «Реал Сосьедад». Арсен подписал контракт с испанцами до конца сезона-2028/29.