"Црвена Звезда" обыграла ЦСКА в финале международного футбольного турнира UTLC CUP
Сербский клуб "Црвена Звезда" во второй раз стал победителем международного футбольного турнира UTLC CUP, который прошел в Москве.
В финальном матче, который состоялся 19 августа на "РЖД Арене" сербская "Црвена Звезда" обыграла со счетом 3:0 московский ЦСКА. Таким образом, клуб из Белграда становится победителем международного турнира второй раз подряд.
MVP финального матча стал Небойша Груич, представляющий "Црвену Звезду". Лучшим игроком турнира был признан Джаич Вук ("Црвена Звезда"), а главным бомбардиром турнира с 8 забитыми мячами стал Михаил Грачев (ЦСКА). Также были вручены специальные призы лучшему вратарю (Вукашин Тамбурич, "Црвена Звезда"), лучшему защитнику (Даниил Пухальский, ЦСКА) и за самый красивый гол турнира (Максим Михайлов, "Зенит").
В поединке за третье место, который проходил на "Сапсан Арене", московский "Локомотив" в драматичной серии пенальти обыграл "Зенит" из Санкт-Петербурга. Железнодорожники стали обладателями бронзовых медалей UTLC CUP.
Перед началом решающего матча состоялось Skills Show, в котором сыграли сразу три команды - сборная лучших игроков UTLC CUP; сборная легенд, в составе которой выступили экс-футболисты "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев и Руслан Пименов, звезды "Амкала" Валерий Лобкарев и Анатолий Катрич, а также экс-футболист "Спартака" и основатель медиакоманды "Bus" Сослан Гатагов; сборная президентов Медиалиги, за которую сыграли президент МФЛ Николай Осипов и руководители популярных медиакоманд - Гуди ("GOATs", Станос ("ФК Деньги"), Александр Зуев ("Титан") и Сергей Кучер ("Народная команда").
"UTLC Cup - это тот турнир, в которой мы вкладываем свою душу и сердце, - отметил генеральный директор АО "ОТЛК ЕРА" Алексей Гром. - Мы видим горящие глаза, видим болельщиков на трибунах и как за молодых звезд переживают их родные и близкие. Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы с каждым годом наш турнир становился все лучше и лучше".
Итоговое положение команд в турнире
1. "Црвена Звезда" (Сербия).
2. ЦСКА (Москва).
3. "Локомотив" (Москва).
4. "Зенит" (Санкт-Петербург).
5. "Динамо" (Минск, Белоруссия)
6. "Астана" (Казахстан)
7. "Фенербахче" (Турция)
8. "Фатих Карагюмрюк" (Турция)