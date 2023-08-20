"Црвена Звезда" обыграла ЦСКА в финале международного футбольного турнира UTLC CUP

"UTLC Cup - это тот турнир, в которой мы вкладываем свою душу и сердце, - отметил генеральный директор АО "ОТЛК ЕРА" Алексей Гром. - Мы видим горящие глаза, видим болельщиков на трибунах и как за молодых звезд переживают их родные и близкие. Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы с каждым годом наш турнир становился все лучше и лучше".