Срджан Бабич перешел в «Спартак»

27-летний сербский защитник испанской «Альмерии» Срджан Бабич перешёл в «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Серб заключил с красно-белыми трёхлетнее соглашение. Ранее отмечалось, что «Спартак» заплатит за защитника € 5 млн.

В текущем сезоне Бабич принял участие в одном матче в составе «Альмерии». Также Сджан заигран за национальную команду Сербии — в его активе четыре игры за сборную страны.

Профильный ресурс Transfermarkt оценил стоимость серба в € 3,5 млн. Трудовое оглашение Бабича с «Альмерией» было рассчитано 30 июня 2026 года.