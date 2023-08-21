Радченко: тренерский штаб «Спартака» ошибся с выбором состава на игру с «Зенитом»

«Зенит» переиграл «Спартак», потому что очень хорошо играет такие принципиальные матчи. «Зенит» был увереннее «Спартака» и контролировал игру на протяжении всего матча.



Также одна из основных причин поражения «Спартака» — это ошибка тренерского штаба с выбором тактики, схемы и основного состава на игру. Это не сработало», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.