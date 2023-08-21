«Бог тебе судья, если назначаешь такие штрафные». Кирьяков обратился к арбитру матча с «Акроном»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о судействе после матча шестого тура Первой лиги с «Акроном» . На стадионе «Петровский» была зафиксирована ничья 1:1, на гол Максима Бачинского в компенсированное время ответил Давид Хубаев .

«Где то мы отдавали инициативу, делали акцент на оборонительные действия. К сожалению, иногда нам не хватает наглости в работе с мячом. Когда «Акрон» поплыл после гола, надо было дожимать и забить второй, а мы этого не сделали.

Штрафной удар для меня сегодня ключевой момент. Я так и не понял, за что его назначили. Хочу обратиться к арбитру Волошину: там фола не было. Если ты хочешь вернуться в РПЛ и назначаешь такие штрафные на последних минутах, то бог тебе судья», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».