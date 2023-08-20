Дюков назвал важным для РФС представительство России в структурах УЕФА

Наличие представителей России в структурах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) важно для Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. 3 августа Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с просьбой проработать возможность отстранения представителей России от работы в организации.

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"Безусловно, это важно для нас, мы рады, что нам удалось сохранить наше представительство в комитетах и органах УЕФА. Украинские призывы? Если честно, я за этим не слежу", - сказал Дюков.

Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также глава РФС входит в исполком УЕФА. Председатель правления "Зенита" Александр Медведев стал членом комитета клубных соревнований. Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных президентов организации, Полина Юмашева - в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев - в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев - в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина - комитете по "фейр-плей" и социальной ответственности. Также в своей должности остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, сохранивший пост в экспертной комиссии организации по развитию судей.