Промес заявил, что провалил матч против «Зенита»
Нападающий столичного «Спартака» Квинси Промес после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что не смог помочь своей команде показать достойный результат. Его слова передает «Матч ТВ».
«В первом тайме я выпадал из игры, во втором было получше, особенно после выхода Тео Бонгонды.
Второе поражение подряд? Когда начался новый сезон, все говорили, что «Спартак» очень хорош, но потом случился «Урал», и в этом матче мы сыграли далеко не так, как умеем», — заявил Промес.
Матч «Спартак» — «Зенит» закончился со счетом 3:1 в пользу действующих чемпионов России.
В составе победителей дублем отметился бразильский полузащитник Вендел. Еще один гол на счету колумбийского форварда Матео Кассьерры. У красно-белых с пенальти отличился Александр Соболев.