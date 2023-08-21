Промес заявил, что провалил матч против «Зенита»

«В первом тайме я выпадал из игры, во втором было получше, особенно после выхода Тео Бонгонды.



Второе поражение подряд? Когда начался новый сезон, все говорили, что «Спартак» очень хорош, но потом случился «Урал», и в этом матче мы сыграли далеко не так, как умеем», — заявил Промес.