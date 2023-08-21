Глава RFEF сделал непристойный жест рядом с королевой и ее дочерью

Президент Испанской футбольной ассоциации (RFEF) Луис Рубиалес подвергся критике на родине за поведение по ходу финального матча женского чемпионата мира — 2023 по футболу с Англией (1:0). Функционер показал непристойный жест, находясь рядом с королевой Испании Летисией и её 16-летней дочерью Софией.

В соцсетях появилось видео, где заметно, как Рубиалес изобразил непристойный жест, схватившись за половой член. Так он отметил победу испанок в решающем матче мундиаля.

Примечательно, что Рубиалес после вчерашней встречи также угодил в сексистский скандал. На церемонии награждения он схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку национальной команды Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо заявила, что ей не понравилось поведение Рубиалес. Позже глава RFEF заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».