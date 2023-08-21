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КДК не рассмотрит слова Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ»: «Это не наша юрисдикция»

КДК РФС не рассмотрит слова Артема Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ».

КДК не рассмотрит слова Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ»
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16 августа нападающий «Локомотива» был дисквалифицирован на две игры условно за то, что сказал журналисту «РБ Спорт»:

«Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

19 августа форвард, пропускавший игру с «Краснодаром» (1:1), выложил в инстаграме ролик, в котором комментирует гол Антона Миранчука в добавленное время.

«Тяжелейший мяч. Мяч, на который «Локомотив» даже не наиграл – мяч, который «Локомотив» вымучил!» – сказал в ходе репортажа Михаил Моссаковский.

«Иди ты, ### (блин), знаешь куда? Вымучил...» – прокомментировал эти слова Дзюба.

В КДК РФС сообщили, что этот эпизод с участием Дзюбы рассматривать не станут.

«Данный эпизод не является юрисдикцией КДК РФС», – заявил глава комитета Артур Григорьянц.