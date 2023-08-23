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Андрей Федун считает, что у «Спартака» в матче с «Зенитом» был плохой день

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что у футболистов «красно белых» не задалась игра в матче с «Зенитом» в рамках пятого тура МИР РПЛ.

Андрей Федун считает, что у «Спартака» в матче с «Зенитом» был плохой день
© Матч ТВ

Петербуржцы одержали победу со счетом 3:1.

— Как матч? Проиграли, значит, плохо. Почему? Потому что проиграли. Не знаю, почему так получилось, я просто болельщик. Сегодня плохой день. Может быть, завтра будет хороший, — приводит слова Федуна «Чемпионат».

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