Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Об этом сообщает телеграм-канал «БЕГУН».

По информации источника, ДТП произошло сегодня, 21 августа, на Ново-Садовой улице в Самаре. Друг в друга врезались два автомобиля марки Mercedes. За рулём одного из них был Писарский. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.

27-летний Писарский перешёл в «Крылья Советов» только в январе 2023 года. До этого нападающий выступал за «Оренбург».