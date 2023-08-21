«Зенит» готовит предложение по полузащитнику «Бенфики»

«Зенит» готовит предложение по вингеру «Бенфики» Нересу на 45 млн евро (CNN Portugal)
«Зенит» готовит новое предложение о трансфере Давида Нереса.
По данным CNN Portugal, российский клуб готовит предложение на 45 миллионов евро.
Ранее появилась информация о том, что «Зенит» предлагал 18+3 млн евро и 30+5 млн евро за Нереса. Оба предложения «Бенфика» отклонила.
В «Бенфику» Нерес перешел летом прошлого года из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.
В минувшем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. В этом сезоне у него 2 голевые передачи за 26 минут в 2 матчах чемпионата Португалии.