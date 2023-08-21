«Зенит» готовит предложение по полузащитнику «Бенфики»

«Зенит» готовит новое предложение о трансфере Давида Нереса.

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По данным CNN Portugal, российский клуб готовит предложение на 45 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» предлагал 18+3 млн евро и 30+5 млн евро за Нереса. Оба предложения «Бенфика» отклонила.

В «Бенфику» Нерес перешел летом прошлого года из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.