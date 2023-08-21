Экс-форвард сборной России рассказал, как его били на тренировках

Экс-форвард сборной России Роман Адамов рассказал, что в первые дни после прихода в ФК «Терек» (ныне «Ахмат») испытывал значительное давление со стороны ветеранов клуба. Об этом пишет Sport24.

Адамов пояснил, что на момент подписания контракта с ФК ему было 22 года. Он добавил, что средний возраст основных игроков составлял 35 лет.

По его словам, в первые дни ветераны клуба пытались научить его жизни, били на тренировках. Вместе с тем, у него уже был опыт потасовок, полученный во время выступлений за «Шахтер» и «Ростов».

«Я уже был научен «Шахтером» и «Ростовом» - долбил в ответ», - признался Адамов.

Футболист отметил, что после одной из тренировок не сдержался и со всей силы ударил игрока клуба, который постоянно цеплял и бил его.

После инцидента, заметил Адамов, к нему подошел еще один ветеран и предупредил о возможных печальных последствиях. Он добавил, что в ответ на угрозу массового избиения со стороны старых игроков пообещал «поубивать всех».

В итоге, подчеркнул бывший форвард, ему удалось завоевать уважение одноклубников, отношение к нему изменилось к лучшему.