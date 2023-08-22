Божович: Бабич станет хорошим усилением для «Спартака»

«Я думаю, для «Спартака» Бабич станет хорошим усилением. Нужно, чтобы он адаптировался под новый клуб. Важно, чтобы Срджан почувствовал команду как свою. Мне он нравился ещё со времён «Црвены звезды». Я не удивился, что его подписали в Испанию. Я рад за него, он попал в хороший клуб. Надеюсь, он раскроется как Неманья Видич, который также играл за «Спартак».



У Бабича много хороших качеств, но самое важное – это хорошая игра головой. Он выигрывает единоборства, у него неплохая скорость, техника в порядке, при игре один на один действует хорошо. Он хороший футболист!» – приводит слова Божовича Metaratings.