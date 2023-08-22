Ташуев поделился мнением о победе «Зенита» над «Спартаком»

«Думаю, это тренерская победа. Семак переиграл Абаскаля. «Спартак» выбрал неправильную тактику на матч. Абаскаль начал экспериментировать? Зачем-то экспериментировал. Я до матча сказал, что «Зенит» будет играть в три защитника. «Спартаку» надо было предугадывать это. Но фланги оказались перекрыты, это сковало команду. «Зенит» оказался тактически более подготовленным. Можно ли по итогам этого матча говорить, что «Зенит» — главный претендент на чемпионство? Нет. Всё ещё впереди. Каждый матч — новая история», — приводит слова Ташуева издание «РБ Спорт».