Гаджиев предположил, до какого возраста Дзюба будет играть в футбол

Гаджиев не исключил, что Дзюба до 40 лет сможет успешно играть в футбол
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не исключил, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба будет играть до 40 лет как экс форвард сборной Италии Лука Тони.
22 августа Дзюбе исполнилось 35 лет. В текущем сезоне форвард провёл за «Локомотив» четыре матча и забил один гол. Его контракт с железнодорожниками истекает летом 2024 года.
— Дзюба ещё будет играть, если у него сохранится интерес, и столько, сколько ему отпущено здоровья. Мы видим разных людей, которые в 50 лет могут по ступенькам бегать, а кто то и в 30 на один этаж не может подняться. Возможно, Артём будет играть и забивать до 40 лет, как это делал Лука Тони. Понятно, что чемпионат Италии выше уровнем, а у Тони задатки и физические данные лучше, чем у Дзюбы. Но когда мы говорим о физических качествах, то часто забываем о здоровье. Если его нет, то всего остального тоже не будет», — сказал Гаджиев Legalbet.