Гаджиев предположил, до какого возраста Дзюба будет играть в футбол

— Дзюба ещё будет играть, если у него сохранится интерес, и столько, сколько ему отпущено здоровья. Мы видим разных людей, которые в 50 лет могут по ступенькам бегать, а кто то и в 30 на один этаж не может подняться. Возможно, Артём будет играть и забивать до 40 лет, как это делал Лука Тони. Понятно, что чемпионат Италии выше уровнем, а у Тони задатки и физические данные лучше, чем у Дзюбы. Но когда мы говорим о физических качествах, то часто забываем о здоровье. Если его нет, то всего остального тоже не будет», — сказал Гаджиев Legalbet.