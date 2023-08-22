Судью из Камеруна избили на футбольном матче в Челябинске

«ФК „Бажова“ вели по ходу встречи. Но после пропустили несколько голов, игра „развалилась“. У ребят закипели эмоции. Это футбол. Даже „Спартак“ и „Зенит“ бывает дерутся между собой. Но тот факт, что футболист напал на судью, не должен остаться без последствий», — отметил Леонченко.