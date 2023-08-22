Экс-игрок сборной России рассказал, как курил всю карьеру

«Я курил на протяжении всей карьеры — от первого и до последнего дня. И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть. Шесть-семь сигарет у меня уходило только утром, с кофе.



Курил ли кто-то из футболистов больше меня? Я тоже задавался этим вопросом, пока меня не заселили в номер с Милошевичем. Саво лежал, докуривал одну сигарету и от неё же подкуривал следующую. Я был в шоке, когда это увидел», — цитирует Адамова Sport24.