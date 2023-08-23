«Локомотив» отправил Хермана Конти в аренду в «Колон»

Защитник «Локомотива» Херман Конти на правах аренды проведёт сезон в аргентинской команде «Колон». Об этом сообщает Transfermarkt.
По имеющейся информации, «Колон» заплатит за годичную аренду Конти € 200 тыс. У аргентинского клуба будет возможность выкупить игрока летом 2024 года за € 800 тыс.
«Колон» пока не заявил Хермана Конти, поскольку на клуб наложили трансферный бан. В ближайшее время запрет будет снят.
Конти перебрался в «Локомотив» в январе из «Бенфики» в статусе свободного агента, однако не смог стать игроком основного состава. В составе железнодорожников он отыграл лишь пять матчей.
До перехода в «Локомотив» 29-летний аргентинец на правах аренды выступал за бразильский клуб «Америка Минейро», в составе которого провел 38 матчей и забил один мяч.