«Локомотив» отправил Хермана Конти в аренду в «Колон»

Защитник «Локомотива» Херман Конти на правах аренды проведёт сезон в аргентинской команде «Колон». Об этом сообщает Transfermarkt.

© Betassist

По имеющейся информации, «Колон» заплатит за годичную аренду Конти € 200 тыс. У аргентинского клуба будет возможность выкупить игрока летом 2024 года за € 800 тыс.

«Колон» пока не заявил Хермана Конти, поскольку на клуб наложили трансферный бан. В ближайшее время запрет будет снят.

Конти перебрался в «Локомотив» в январе из «Бенфики» в статусе свободного агента, однако не смог стать игроком основного состава. В составе железнодорожников он отыграл лишь пять матчей.