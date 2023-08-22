Фанаты «Малаги» встретили случайного человека в аэропорту как футболиста

Болельщикам «Малаги» надоело, что руководство клуба подписывает этим летом одних ноунеймов. В итоге фанатам некого с размахом встречать в городе по приезде.

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Поэтому болельщики решили приехать в аэропорт, чтобы громко встретить случайного азиата, который просто прилетел на юг Испании в качестве туриста. Фанаты прозвали «футболиста» Чан Кее Те – согласован годичный контракт, номер «69».

Напомним, сезон-2023/2024 «анчоусы» проведут в третьей лиге Испании – в прошлом году они вылетели из Сегунды. За «Малагу» в разное время выступали Иско, Гильермо Очоа, Санти Касорла, Вилли Кабальеро, Начо Монреаль.