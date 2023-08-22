Агент прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Бенфики» в «Зенит»

«Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 млн евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов.У него большое будущее, это топ-игрок с отличной скоростью. «Бенфика» будет играть в Лиге чемпионов, они, может быть, и продадут Нереса, но вряд ли в это трансферное окно, – цитирует Барбозу Metaratings.ru.