Агент прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Бенфики» в «Зенит»

«Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» за 100 миллионов евро
Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».
«Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 млн евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов.У него большое будущее, это топ-игрок с отличной скоростью. «Бенфика» будет играть в Лиге чемпионов, они, может быть, и продадут Нереса, но вряд ли в это трансферное окно, – цитирует Барбозу Metaratings.ru.
По сообщению СМИ, «Зенит» предложил за Нереса 45 миллионов евро. Петербургский клуб находится в поиске замены Малкома, ушедшего в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
Нерес перешел в «Бенфику» из донецкого «Шахтера» в июле 2022 года за 15,30 миллиона евро. Контракт футболиста с португальским клубом действует до 30 июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне 26-летний вингер принял участие в 48 матчах «Бенфики» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.
После пяти туров РПЛ «Зенит» располагается на четвертой позиции с 10 очками. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар» с 13 очками.