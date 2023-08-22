Экс-игрок сборной России рассказал, как растерял друзей после завершения карьеры

«Меня замучили травмы. Вышел на первую игру — порвался. Только восстановился — снова травма. Вроде начал набирать форму, даже забил пару-тройку мячей и мне ломают ногу. После этого всё и покатилось вниз.



Многие люди, которые видели, что моя карьера близится к закату, исчезли из моей жизни. А после того, как закончил играть, отвалилось процентов 80 псевдодрузей. На самом деле слава богу — рад, что перестал тратить время непонятно на кого», — цитирует Адамова Sport24.