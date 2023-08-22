Экс-игрок сборной России рассказал, как растерял друзей после завершения карьеры

Роман Адамов: после того, как закончил играть, 80 процентов псевдодрузей отвалилось
Бывший игрок сборной России Роман Адамов вспомнил, как растерял «друзей» после того, как «повесил бутсы на гвоздь». На закате карьеры форвард выступал в чешской «Виктории Пльзень».
«Меня замучили травмы. Вышел на первую игру — порвался. Только восстановился — снова травма. Вроде начал набирать форму, даже забил пару-тройку мячей и мне ломают ногу. После этого всё и покатилось вниз.
Многие люди, которые видели, что моя карьера близится к закату, исчезли из моей жизни. А после того, как закончил играть, отвалилось процентов 80 псевдодрузей. На самом деле слава богу — рад, что перестал тратить время непонятно на кого», — цитирует Адамова Sport24.
Роман начинал карьеру в волгоградской «Олимпии» под руководством Леонида Слуцкого. Затем он выступал за «Ростов», «Терек», «Рубин», «Москву», «Сибирь», таганрогскую птицефабрику.
В активе Адамова победа в Первом дивизионе, титулы чемпиона России и Чехии, бронза чемпионата Европы по футболу в 2008 году.