Младший сын Цымбаларя поддержал идею проведения матча памяти отца в Одессе

Олег Цымбаларь, младший сын легендарного полузащитника московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, прокомментировал пресс-конференцию своей матери Ирины и старшего брата Сергея, которые они дали в Одессе (Украина). Родные футболиста назвали готовящийся матч в столице России кощунством, а также предложили провести эту встречу на малой родине спортсмена — в Одессе.
«В «Спартаке» отец провёл много лет и стал любимцем болельщиков красно-белых, а его уровень как футболиста заслуживает такого соперника, как сборная мира. Рад, что в родной Одессе отца помнят и любят. Я буду испытывать такую же гордость, если в Одессе пройдет аналогичный матч памяти папы с участием «Черноморца» — первой команды в его карьере», — приводит слова Олега Цымбаларя «Спорт-экспресс».
Олег является одним из организаторов матча памяти отца в Москве. Встреча состоится 9 сентября, а в организации этого мероприятия участвует РФС. На поле «Открытие банк Арены» встретятся ветераны «Спартака» и сборная мира.
Илья Цымбаларь скончался 28 декабря 2013 года и был похоронен в родном городе — в Одессе.