Младший сын Цымбаларя поддержал идею проведения матча памяти отца в Одессе

«В «Спартаке» отец провёл много лет и стал любимцем болельщиков красно-белых, а его уровень как футболиста заслуживает такого соперника, как сборная мира. Рад, что в родной Одессе отца помнят и любят. Я буду испытывать такую же гордость, если в Одессе пройдет аналогичный матч памяти папы с участием «Черноморца» — первой команды в его карьере», — приводит слова Олега Цымбаларя «Спорт-экспресс».