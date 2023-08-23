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Младший сын Ильи Цымбаларя поддержал идею проведения матча памяти отца в Одессе

Олег Цымбаларь, младший сын легендарного полузащитника московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, прокомментировал пресс-конференцию своей матери Ирины и старшего брата Сергея, которые они дали в Одессе (Украина). Родные футболиста назвали готовящийся матч в столице России кощунством, а также предложили провести эту встречу на малой родине спортсмена — в Одессе.

Младший сын Цымбаларя поддержал идею проведения матча памяти отца в Одессе
© Betassist

«В «Спартаке» отец провёл много лет и стал любимцем болельщиков красно-белых, а его уровень как футболиста заслуживает такого соперника, как сборная мира. Рад, что в родной Одессе отца помнят и любят. Я буду испытывать такую же гордость, если в Одессе пройдет аналогичный матч памяти папы с участием «Черноморца» — первой команды в его карьере», — приводит слова Олега Цымбаларя «Спорт-экспресс».

Олег является одним из организаторов матча памяти отца в Москве. Встреча состоится 9 сентября, а в организации этого мероприятия участвует РФС. На поле «Открытие банк Арены» встретятся ветераны «Спартака» и сборная мира.

Илья Цымбаларь скончался 28 декабря 2013 года и был похоронен в родном городе — в Одессе.