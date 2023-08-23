«Фламенго» не намерен отпускать Педро Абреу в «Зенит»

«Фламенго» не хочет расставаться с нападающим Педро Абреу. 26-летним бразильцем интересуется «Зенит».

В среду, 23 августа, бразильское издание UOL сообщило, что «Фламенго» намерено сделать все возможное, чтобы удержать Педро Абреу в своём составе. Источник утверждает, что клуб из Рио-де-Жанейро не горит желанием продавать своего лидера атаки и рассчитывает на его.

Ранее стало известно, что Зенит» провёл переговоры с агентами Абреу. Сине-бело-голубые готовы предложить за нападающего € 25 млн. При этом официальных переговоров между клубами пока не было.