Магомеду Оздоеву не дали британскую визу

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев не полетел с командой на матч раунда плей-офф Лиги конференций в Шотландию из-за проблем визой, сообщило греческое издание Sport24.

Бывшему игроку сборной России отказали в получении визы. Руководство ПАОКа делает всё возможное, чтобы оформить Оздоеву разрешение на въезд в Шотландию, и надеется, что он приедет в Эдинбург в день игры.