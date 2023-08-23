Магомеду Оздоеву не дали британскую визу

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев не полетел с командой на матч раунда плей-офф Лиги конференций в Шотландию из-за проблем визой, сообщило греческое издание Sport24.
Бывшему игроку сборной России отказали в получении визы. Руководство ПАОКа делает всё возможное, чтобы оформить Оздоеву разрешение на въезд в Шотландию, и надеется, что он приедет в Эдинбург в день игры.
ПАОК проведет гостевой матч с шотландским «Хартсом» в четверг, 23 августа.
Оздоев перешел из турецкого клуб «Фатих Карагюмрюк» в ПАОК в летнее трансферное окно и провел за новую команду три матча.