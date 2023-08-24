Игрок "Торпедо" Рейна заявил, что хочет остаться в России

"Конечно, я люблю футбол и очень рад возвращаться на поле каждый раз. Я пропустил две игры и счастлив вернуться и забить гол. Безусловно, взять три очка дома было очень важно для команды. Мы долго не могли выиграть, поэтому это было необходимо. Продолжаю ли жить в "Москва-Сити"? Да, конечно. Останусь ли в России? Да, все нормально. Все действительно нормально", - сказал Рейна.