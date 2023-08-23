«Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на чемпионат Испании

Футбольный клуб "Реал "Сосьедад" внес российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку на чемпионат Испании. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

21 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили, что для дебюта Захаряна в матче с "Лас-Пальмасом" "все готово", но решение будет принимать тренер. Встреча пройдет 25 августа и начнется в 20:30 мск.