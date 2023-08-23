Россиянка Абдуллина прокомментировала переход из «Челси» в «Париж»

«Очень ценю время, проведённое в «Челси»: на протяжении полутора лет я тренировалась и играла вместе с футболистками очень высокого уровня, это, безусловно, помогло мне стать сильнее. Эмоции от выигранных трофеев – незабываемые.



Сейчас настал момент попробовать себя в другой команде. Очень рада присоединиться к ФК «Париж», с нетерпением жду начала моего нового футбольного путешествия во Франции. Для меня это важный шаг в карьере», — приводит слова Абдуллиной пресс-служба сборной России по футболу.