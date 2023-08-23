Избивший темнокожего арбитра игрок получил пожизненную дисквалификацию

Игрок любительского клуба «Бажова» Телман Снджоян пожизненно дисквалифицирован за избиение арбитра на матче в Челябинске. Снджоян 20 августа набросился с кулаками на темнокожего судью Жоржа Максима по ходу встречи с «Катреном» в рамках «Северо-Западной лиги 8х8».

Как сообщает «РИА Новости Спорт», Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение пожизненно дисквалифицировать Снджояна от футбольной деятельности за драку с арбитром. Отметим, что «Бажова» также подвергся санкциям и был оштрафован на 5 тыс. рублей.