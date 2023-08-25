Галямин посоветовал Захаряну давать меньше интервью в Испании

Бывший защитник «Эспаньола» Дмитрий Галямин посоветовал российскому хавбеку «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну давать меньше интервью журналистам в Испании.

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Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» и подписал контракт до конца сезона 2028/29. В среду Ла Лига официально зарегистрировала трансфер 20 летнего россиянина.

— Никто не скажет, как себя проявит Захарян в первых матчах. Как игра пойдет, какой счет будет, на какую позицию его выпустят. Футбол — командная игра. Трудно сказать.

— Что можете посоветовать Захаряну, который только переехал в Испанию?

— Захаряну могу посоветовать, чтобы поменьше давал интервью. Это зачастую мешает. Зачастую есть определенный круг журналистов, которые некоторые вещи могут не так интерпретировать, — приводит слова Галямина «Спорт день за днем».