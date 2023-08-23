Руководство «Барселоны» сокращает расходы на академию и резервную команду

А резервную команду лишили завтраков и обедов.

© Чемпионат.com

«Барселона» испытывает финансовые проблемы уже длительное время. Клуб разгребает завалы после работы экс-президента Жозепа Бартомеу. «Барса» экономит на зарплатах, трансферах, активирует финансовые рычаги, иногда даже жертвуя будущей прибылью. А теперь сокращение расходов добралось до святого – академии.

Видео дня

Mundo Deportivo сообщает: «Барса» прекратила использовать услуги такси, чтобы возить футболистов молодёжки на базу и до дома. Это решение принято в рамках мероприятий по сокращению расходов. Традиция существовала 25 лет и действовала в рамках программы Masia 360, призванной упростить жизнь воспитанников. Игроков академии «Барселоны» обслуживали около 30 автомобилей и 40 водителей, а услугами пользовалось примерно 80% футболистов «Ла Масии».

Но совсем без транспорта молодёжь не оставят. Теперь игроки смогут пользоваться специальным автобусом, который пустят по определённому маршруту. Однако это всё равно не заменит такси, ведь создаст некоторым семьям юных футболистов проблемы. Теперь им нужно тратить время и деньги, чтобы добраться до нужной остановки. Из-за этого некоторые семьи уже рассматривают переход в другие футбольные школы города. А ведь так можно лишиться талантливых игроков.

Только болельщики пережили одну неприятную новость, как появилась новая. Как отмечает Relevo, отныне игроки резервной команды не смогут завтракать и обедать на территории академии. Клуб отказался от услуг кейтеринговой компании, организовывавшей питание. Ранее игроки «Барселоны Атлетик» могли остаться на завтрак или обед на базе. Однако из-за экономических проблем боссы отказались от данной опции.

Так как приём пищи был необязательным, не все футболисты этим пользовались. Поэтому руководство отказалось от инициативы. Но болельщикам не стоит грустить. Главный тренер «Барселоны Атлетик» Рафаэль Маркес (да, тот самый) предпочёл, чтобы футболисты питались дома и уходили отдохнуть после утренней тренировки, чтобы набраться сил перед следующими занятиями.

Из-за финансовых проблем «Барса» просит помощи у лидеров. Как сообщает Marca, клуб договорился о новом контракте с голкипером Марк-Андре тер Штенегом до 2028 года. Немец отказался от значительной части зарплаты за первые два года соглашения, чтобы «Барса» вписалась в финансовые рамки чемпионата Испании. Однако тер Штеген получит все полагающиеся ему деньги в последние три года контракта.

Голкипер сине-гранатовых – не единственный, кто решился на подобный шаг. По информации Diario Sport, «Барса» ведёт переговоры о новом соглашении с Френки де Йонгом. Голландцу отложат выплаты по контракту, как и тер Штегену. Но и он получит свои деньги позже. Отметим, что де Йонг и тер Штеген – капитаны «Барсы» в текущем сезоне. А Френки – самый высокооплачиваемый игрок команды (€ 37,5 млн в год). Если де Йонг снизит оклад, то дороже всех будет обходиться Роберт Левандовски (€ 30 млн в год).

«Барселона» работает над исходящими трансферами, чтобы ещё сильнее разгрузить зарплатную ведомость. Защитник Серджино Дест уже ушёл в аренду в ПСВ («Барса» будет платить 50% зарплаты). Также каталонцы не против расстаться с Ансу Фати, Абде Эззальзули, Клеманом Лангле и Маркосом Алонсо.

Интересной информацией недавно поделился «РБК Спорт». Журналист Грант Гетадарян в телеграм-канале опубликовал видео с главным тренером «Барсы» Хави. На нём он обращается к Арсену Захаряну: «Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, всё хорошо. Надеюсь, что увижу тебя однажды здесь в «Барселоне»! Ок?»

Издание сообщает, что обращение записано зимой 2023-го. «Барселона» хотела приобрести Захаряна, но не смогла из-за финансовых проблем. Арсена в команде ждал лично Хави. Трансфером даже занимался брат Лионеля Месси, Родриго. Если бы не финансовый фэйр-плей, то вместо «Сосьедада» мы могли бы увидеть Захаряна в «Барсе»!