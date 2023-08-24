ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса

«Дисциплинарный комитет ФИФА проинформировал президента Испанской футбольной ассоциации Луиса Рубиалеса о том, что открывает против него дисциплинарное производство на основании событий, произошедших во время и после финала женского чемпионата мира по футболу. Его действия могут представлять собой нарушение Дисциплинарного кодекса ФИФА.



Дисциплинарный комитет ФИФА предоставит дополнительную информацию об этих дисциплинарных разбирательствах только после того, как вынесет окончательное решение по этому вопросу.



ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любое противоречащее этому поведение", — написано в заявлении на официальном сайте ФИФА.