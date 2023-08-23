В УЕФА прокомментировали невыдачу британской визы Оздоеву

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что российский футболист ПАОКа Магомед Оздоев может пропустить матч Лиги конференций с «Хартс» из-за проблем с визой, передает РИА Новости.

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«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности соответствующей команды входит связь с соответствующими органами», — заявили в УЕФА.

Встреча с «Хартс» в рамках Лиги конференций состоится в Эдинбурге 24 августа. Начало в 21:45 по московскому времени.

В прошлом сезоне Оздоев играл в «Турции» за «Фатих Карагюмрюк». В сезоне-2022/23 россиянин провел 34 игры и отметился пятью забитыми мячами. 7 августа ПАОК объявил о подписании контракта с российским полузащитником. Он дебютировал за клуб 10 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с хорватским «Хайдуком» (0:0).