Футболист клуба чемпионата Италии дисквалифицирован за богохульство

Вратарь «Фрозиноне» Стефано Турати получил дисквалификацию на один матч по итогам игры первого тура Серии А с «Наполи». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, голкипер получил наказание за нецензурную брань с упоминанием бога. Члены контрольно-дисциплинарного комитета (FIGC) изучили записи видеотрансляции и пришли к выводу, что футболист сказал кощунственное выражение на 15-й минуте первого тайма. Таким образом, Турати не примет участие в матче второго тура чемпионата Италии против «Аталанты».

Встреча между «Фрозиноне» и «Наполи» завершилась победой команды из Неаполя со четом 3:1. Футболист «Фрозиноне» Абду Харруи открыл счет на седьмой минуте, реализовав 11-метровый удар. На 24-й минуте полузащитник неаполитанской команды Маттео Политано сравнял счет на табло. Форвард Виктор Осимхен забил гол и позволил «Наполи» выйти вперед на 42-й минуте. На 79-й минуте Осимхен установил окончательный счет.